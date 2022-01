Desmienten muerte de exintegrante de El Tri; explican que fue un error del hospital

Comparta este artículo

Ciudad de México, Sonora.- Por casi 4 horas, el guitarrista Sergio Mancera, exintegrante del grupo El Tri, fue dado por muerto en redes sociales, tras la equivocación del hospital donde es atendido y la filtración de la noticia.

Esta tarde diversos medios de comunicación y músicos como Alejandro Otaola dieron la terrible noticia del fallecimiento del guitarrista y expresaron sus condolencias a la familia del roquero.

Pero hace unos minutos su hijo, el comediante Radamés de Jesús, indicó que todo se trató de un error matutino por parte del Hospital General de la Jardín Balbuena, en la Ciudad de México.

Fue la información que nos dio el hospital a las 9:00 de la mañana y resulta que se equivocaron, dieron mal la información. Yo a toda la gente que ha subido cosas en las redes de agradecimiento a mi papá, se lo agradezco mucho y les pido una disculpa de mi parte", dijo en un video.

Continuó diciendo: "Está muy mal este asunto, me preocupa por el sistema en el que vivimos, está muy cabrón, pero que Dios bendiga a toda la banda roquera por todo el apoyo que me han dado, pero pues fue falsa... bueno, simplemente se equivocaron en el hospital y dieron la información errónea".

Mancera es quien toca la guitarra en temas como Triste canción y Niño sin amor. El llamado 'Condor' perteneció inicialmente al Three Souls In My Mind que luego derivó en el grupo liderado por Alex Lora, donde fue integrante de 1984 a 1991.

Fue coautor de temas como Agua mi niño, track del álbum Simplemente de El Tri, considerado uno de los mejores en la escena del rock nacional de todos los tiempos. Su salida de El Tri fue controversial, pues realmente nunca se supieron los motivos.

El crítico y especialista musical Chava Rock recuerda que se habló de que le querían pagar menos, que aparentemente no se presentaba ya o que ya no le dirigían la palabra.

Años después se volverían a reunir los miembros originales en un concierto realizado en el Auditorio Nacional. Recién se organizó una tocada a manera de homenaje y beneficio de Mancera, con la presencia del grupo Heavy Nopal.

