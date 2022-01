Divorciada y sin trabajo: Tras retiro de las novelas, actriz de Televisa reaparece ¿desfigurada?

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien no ha estado en ningún proyecto desde el 2019, reaparece en redes y responde a las críticas por su cambio físico, ya que usuarios aseguran que se le notan "sus arrugas". ¿Quedó desfigurada?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Paty Díaz, quien debutó en Televisa en 1995 en La dueña. Después vinieron papeles en melodramas inolvidables como Luz Clarita, La Usurpadora, Gotita de amor, Carita de ángel y Rubí.

En esta última, la cual fue un éxito rotundo en la pantalla, interpretó a 'Cristina Pérez Ochoa', la dulce y bondadosa hermana de la malvada protagonista, a quien dio vida la uruguaya Bárbara Mori.

Aunque lleva unos años alejada de la farándula, pues su último proyecto fue Soltero con hijas en 2019, Paty reapareció y a través de un video en redes sociales le respondió a los que señalan que se le habrían venido los años encima desde que hizo Rubí.

Hola, ¿cómo están? Oigan les quiero decir que los leo a todos. Hubo un mensaje que me dio mucha risa porque dice que se me notan mis arruguitas y yo digo que no, que se me notan mis arrugotas (ríe). Ya no soy ninguna niña, soy una señora, Rubí tiene casi 17 años", dijo contundente.