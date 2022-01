Golpe a 'Hoy': Tras perder exclusividad, conductora fracasa en Televisa y ruega volver a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora habría fracasado en Televisa luego de abandonar TV Azteca tras 24 años e incluso renunciar a su contrato de exclusividad allá para regresar a las telenovelas.

Se trata de Anette Michel, quien según el canal de YouTube Chacaleo, llegó hace unos meses a Televisa para retomar su carrera en la actuación pero se habría topado con tremendo fracaso, por lo que estaría rogando por otra oportunidad en el Ajusco.

Y esque como se recordará, la exprotagonista de telenovelas como Al norte del corazón y Marea brava, salió del Ajusco por no estar de acuerdo con decisiones de varios ejecutivos, integrándose de inmediato a Televisa y hasta siendo conductora invitada en el programa Hoy.

La exconductora de MasterChef México actualmente da vida a 'Mirta' en la telenovela Contigo Sí del productor Nacho Sada y al aire por Las Estrellas, sin embargo, hay quienes aseguran que su llegada a Televisa en vez de impulsarla, la estancó.

Al darse cuenta que su sueño no se cumplió como ella quería, ahora está reconsiderando volver a TV Azteca. Esque pensó que llegaría por la puerta grande y esperaba que le dieran un protagónico, pero le dieron un papel segundón en la telenovela 'Contigo Sí'", reportó 'Chacaleo'.

El canal sostuvo que presuntamente, "decepcionada por el trato mediocre" que le dieron en la empresa de San Ángel, Anette reveló en entrevista hace unos días que no cree regresar a conducir MasterChef ya que terminó mal con la producción, sin embargo, no fue así con el dueño de la empresa Ricardo Salinas Pliego, por lo que no descartó un posible regreso.

Tras estas declaraciones, de inmediato se encendieron alarmas en Televisa pues no fueron pocos quienes recibieron el mensaje de que más les vale que pronto le den algo más importante porque ella no dudaría en buscar a sus viejos amigos", mencionó el canal.

De acuerdo con 'Chacaleo', Anette tendría complicado su regreso a la televisora del Ajusco, ya que todos los que se van presuntamente son tachados de "traicioneros y malagradecidos", sobre todo de parte de Pati Chapoy, directora de espectáculos y titular de Ventaneando.

A sabiendas que la tiene difícil regresar al nido que la vio nacer como estrella, ahora Anette presiona a Televisa para que la tome más en serio y ha empezado a soltar la lengua para que vean que no se trata de un simple juego".

Sin embargo, esta no sería la primera vez que una famosa que llega de TV Azteca no consigue el mismo éxito en Televisa, como es el caso de Atala Sarmiento, cuyo programa Intrusos salió del aire a los pocos meses y se fue a vivir a España, donde vive retirada de la TV.

Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados, por lo que hasta el momento permanece en calidad de especulaciones.

