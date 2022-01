¿Llega a 'Hoy'? Tras pleito con Chapoy y veto de TV Azteca, exacadémica los traiciona con Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una actriz y cantante, quien empezó su carrera en las filas de TV Azteca, debutará en un famoso programa de Televisa luego de más de 20 años vetada en esa televisora. ¿Se integra al programa Hoy?

Se trata de la exalumna de La Academia, Myriam Montemayor, quien ganó la primera generación del popular reality del Ajusco, sin embargo, hace unos años fue vetada tanto de la empresa que le dio su primera oportunidad como también de San Ángel.

Como se recordará, Myriam ha protagonizado varias polémicas por su personalidad sin filtro. Esto le ha traído pleitos con varias personalidades como su excompañera Toñita y hasta con la titular de Ventaneando Pati Chapoy.

Esta última señaló a la cantante de ser "tremenda" y de no "dejarse conducir", atribuyendo a esto que presuntamente no llegara más alto en su carrera. Myriam le respondió y la puso en su lugar diciéndole que no la conocía como para hablar de ella.

Luego de un presunto pleito con altos mandos de TV Azteca, la artista estuvo alrededor de 7 años vetada, además de que también se ha enfrentado a momentos bastante difíciles en su vida personal, como el perder a tres bebés.

Aunque lo que más le apasiona es la música, Myriam también debutó en el Ajusco como actriz, pues participó en unitarios y telenovelas como Lo que callamos las mujeres y Los Sánchez.

Apenas hace unos meses, la cantante pudo regresar a la televisión abierta luego de que no se promocionara su música en las televisoras más importantes y hasta se presentó en el programa Hoy hace unas semanas.

Ahora, según informó Martha Figueroa en Con Permiso, programa que conduce con Pepillo Origel, la polémica exacadémica se integra de fijo a las filas de Televisa pues participará en un reality show.

Según la periodista de espectáculos, Myriam participará en la tercera temporada de Inseparables, amor al límite con su esposo.

Myriam Montemayor, la de 'La Academia', va a estar ahí. Adrián Di Monte, Vanessa Arias y otros. Va a estar muy bueno", comentó.

Como se recordará, en este reality participan 12 parejas, quienes se enfrentan en distintos desafíos y competencias por dinero, mismos que ponen a prueba su relación.

La regiomontana está casada con Frank Garza, padre de sus dos hijos, desde hace casi 16 años, por lo que de confirmarse su participación, podría ser una de las contendientes para ganar esta temporada, la cual será conducida por Mauricio Barcelata.

Fuente: Canal de YouTube de Azteca América y La Academia Fan, Con Permiso e Instagram @myriammontecruz_