¿Se le subió? Belinda habría rechazado nuevo proyecto porque el elenco "no está a su altura"

Ciudad de México.- Sin duda alguna, Belinda se encuentra en la cúspide de su carrera artística, pues además de ser una reconocida cantante y actriz, es modelo y empresaria. Por ello, la prometida de Christian Nodal se dio el lujo de rechazar un importante proyecto que dará comienzo este 2022.

Así lo informó la periodista Martha Figueroa, quien aseguró en el programa Con Permiso que Ari Borovoy pensaba presentarla como parte de la gira 2000's Pop Tour "como megaestrella punta de lanza porque dijeron con que Belinda vaya a los conciertos se nos va a llenar".

Sin embargo, y pese a que sería la artista mejor pagada del evento, la española le explicó a la productora del también cantante que "el elenco no estaba a su altura" y prefería no participar en la continuación del exitoso 90's Pop Tour.

Nos enteramos que le ofrecieron el contrato más caro de BoBo Producciones; o sea, de la compañía de Ari Borovoy, y que no aceptó y que le dijeron: '¿Cómo? si es un dineral y tú vas a ser la estrella y todo mundo va a estar alrededor tuyo y no sé qué'; ah pues que no 'que el elenco no está a su altura, que ella no se anda codeando con cualquiera y que mejor se quedaba con su Nodal', que no tenía por qué estar perdiendo el tiempo en esos conciertos", dijo Figueroa