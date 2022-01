Televisa humilla a TV Azteca: Tras perder exclusividad y dejar México, conductor se une a Chapoy

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien estuvo durante casi 30 años en las filas de Televisa hasta que renunció a su exclusividad y abandonó México, reaparece en Ventaneando para hablar de la guerra que sostuvo contra TV Azteca.

Se trata de Eugenio Derbez, quien en 2012 decidió quedarse sin contrato de exclusividad y dejar México para buscar debutar en Hollywood, en Estados Unidos, país en el que sí ha encontrado el éxito con varios proyectos.

El comediante, quien debutó estuvo en programas cómicos de Televisa como Al derecho y al derbez, Derbez en cuando y XHDRBZ, se enlazó con Ventaneando y Pati Chapoy en su 26 aniversario para recordar la guerra de espectaculares entre ambas televisoras, ocurrida en los 90's.

Ya que las oficinas de ambas televisoras estaban en la Av. Periférico en la Ciudad de México, a Derbez se le ocurrió hacerle competencia a los promocionales del Ajusco, burlándose de los que colocaban para dar publicidad a sus programas.

TV Azteca fue la primera en promocionar su telenovela La Chacala frente a las instalaciones de Televisa. Este mostraba a la protagonista Christian Bach (Q.E.P.D), con un escote pronunciado y una mirada sugerente.

Acto seguido, Derbez se burló de la sensualidad de Bach y aprovechó caracterizándose de un personaje de Derbez en Cuando, adoptando la misma pose que Christian y luciendo senos postizos para acentuar el escote con la leyenda: "La Chicuela".

El segundo round vino al burlarse del espectacular de Ventaneando en 1996, protagonizado por Pati Chapoy. Derbez se caracterizó como 'El Lonje Moco' imitando a Pati, afirmando que el programa de espectáculos "era horrible" en el texto, como la frase del personaje. Chapoy les respondió al caracterizarse como 'La Lonja Moca' en una emisión de Ventaneando.

Después vino el espectacular para promocionar el noticiero nocturno de Javier Alatorre, Hechos Noche, el cual contenía el slogan: "Líder en credibilidad, Hechos". Derbez respondió desde Televisa con una nueva parodia: "Líder en pechonalidad, Pechos".

Además, el comediante y productor sorprendió al recordar que, tras la muerte del conductor Paco Stanley, las autoridades mexicanas lo consideraron sospechoso de su muerte y tuvo que acudir a declarar, ya que lo consideraron posible "enemigo" del presentador.

Me mandaron llamar como sospechoso por ser enemigo de Paco Stanley. Y les dije 'yo no soy enemigo de Paco Stanley', y me dicen 'sí, pero es que hubo una guerra de espectaculares y usted lo atacó', y tuve que ir a declarar, porque fui acusado de que era uno de los (señalados)".