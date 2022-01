Tras rechazo de Televisa y acabar en la ruina, exconductora de 'Hoy' vende sus joyas para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida exconductora del programa Hoy, quien estuvo durante años en las filas de Televisa antes de ser 'abandonada' por la televisora, confiesa que cayó en una crisis económica tan severa que tuvo que vender sus joyas para sobrevivir.

La presentadora de 77 años, quien actualmente es parte del elenco de Sale el Sol de Imagen Televisión, ha vivido durante años con dos tumores en la cabeza, mismos que no son malignos y diabetes, la cual tiene controlada con medicamentos.

En entrevista con el programa De Primera Mano, contó primero cómo está de salud luego de especulaciones de que actualmente estaría enferma y delicada desde hace unos meses.

Estoy bien, de repente me mareo mucho y me agarro de los muebles o me agarro del brazo de alguien para no dar el azotón, pero estoy perfecta".

También aclaró los rumores que señalan que tuvo que vender sus cosas personales para sobrevivir y, sin pena alguna, dijo que sí vendió sus joyas para tener dinero pues no tenía trabajo, situación que cambió.

Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas mi amor; pues salí de Televisa y no me... ¿Cómo se llama eso cuando te pagan por tu salida? Pues aquí no me tocó, entonces he pasado por momentos muy difíciles y no tener dinero y necesitar trabajo, no es ninguna vergüenza, nada más hay que seguirle buscando y ya llegará", mencionó.

Ahora, la madre de la fallecida actriz y conductora Mariana Levy agradece tener empleo e ingresos económicos y pide a la vida "que Dios me permita a los 77 años seguir trabajando".

En su momento me ayudaron mucho... extraño mis anillitos y aretitos y todo pero para lo que me queda de vida que ande yo ahorita en la comida en mi casa toda alhajada, vale mais mi vida".

Afortunadamente, la 'Dama del buen decir' actualmente está feliz pues está estrenando romance con un hombre llamado José Manuel, mismo que la tiene fascinada.

Es un chulo, estoy encantada. Hace mucho que yo no sentía esto. La vida me sonríe. Queremos enseñarles a los jóvenes como los viejos todavía podemos amar. No se si en alguna de esas maromas caigamos muertos", dijo.

Como se recordará, en agosto del año pasado TVNotas reportó que Talina presuntamente estaba 'ahogada' en deudas y vivía angustiada por no poder pagarlas.

La fuente de esta revista reportó que presuntamente, la 'Dama del Buen Decir' no tendría dinero ni para pagar sus tarjetas de crédito, pues como pasó mucho tiempo al inicio de la contingencia desempleada, recurrió a ellas para salir adelante.

Aunque estuvo por años en Televisa y estuvo al aire en los primeros años del programa Hoy, la conductora no encontró trabajo en esa televisora luego de su despido de la radio después de décadas en plena pandemia, por lo que en Imagen Televisión la contrataron.

