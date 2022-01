Tras veto de Televisa y bajar 10 kilos, exconductora de 'Hoy' fracasa en TV Azteca y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exconductora de Televisa que dejó las filas de TV Azteca en 2020 y se integró al programa Hoy, de donde acabó vetada, aparece en Venga la Alegría tras fracaso en famoso programa.

Se trata de la atleta y conductora Macky González, quien tras participar en el reality del Ajusco Exatlón México dejó en shock a todos al abandonar la empresa para cambiarse a Televisa.

En la televisora de San Ángel firmó contrato para ser capitana de uno de los equipos del reality Guerreros 2020, donde se coronó campeona, además de que la producción del programa Hoy la invitó para unirse al elenco en el 2021.

Macky fue elegida como conductora de la sección 'El Reto Macky' y también para presentar la sección de ejercicios del matutino, además de que participó en la primera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Sin embargo, la atleta acudió a una entrevista al programa Mimí Contigo de Azteca Uno, pero lo hizo sin avisarle a la productora Andrea Rodríguez. Al verla, el periodista Álex Kaffie reportó que "decidió correrla" de Hoy, vetándola del matutino y la empresa.

Pese a que había hecho varias críticas a TV Azteca y a cómo manejaban Exatlón mientras ella estaba en Televisa, Macky volvió al Ajusco y se unió como participante al reality en su última temporada como parte del equipo de Conquistadores (azules).

Lamentablemente, Macky fue la eliminada esta semana aunque era de las favoritas para ganar la competencia y rápidamente causó polémica al declarar que Zudikey Rodríguez no debería llegar a la final porque "no sería justo".

Tras revelar que bajó varios kilos, se cree que casi 10, por la "dieta exatlónica" que llevó durante los 6 meses que estuvo en las playas de Exatlón, Macky se enlazó con Venga la Alegría Fin de Semana y en exclusiva habló de su experiencia.

"Me gusta lo que proyecté, mi trabajo estaba hecho, como que claramente todos queremos llegar a la final pero lo que queríamos es que el equipo azul estuviera bien representado", dijo.

Además, respondió a los rumores de que presuntamente se dejó ganar: "Culminé en el momento que tenía que hacer, ya no me sentía apta para competir, tenía dos semanas que no me sentía bien. Cada quién sale de Exatlón cuando es su momento".

Finalmente, se pronunció sobre sus declaraciones sobre Zudikey.

¿Por qué se arma tanto alboroto por cosas que todo mundo piensa? ¿Se les haría justo que una persona que llegó hace un mes (ganara)? Y otras que están desde el día 1, que dejaron su familia y trabajos.... no me cae mal o lo que sea, es simplemente un rollo de lo que es justo. Yo lo que quiero es que gane un azul pero pues ojalá gane una persona que esté desde el día uno rifándose como la mayoría que la sufrimos desde el principio".

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy e Instagram @vengalaalegriatva y @macky.mx