Irán Castillo presume su 'pancita' de embarazo en FOTO familiar; dedica mensaje a su bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras Claudia Álvarez presumía que sus mellizos ya habían nacido, Irán Castillo logró enloquecer a la farándula luego de mostrar una tierna fotografía familiar donde aparecía ella en el centro presumiendo su, cada vez más grande, pancita de embarazo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La actriz de Clase 406 y S. O. S. Me estoy enamorando, aparece radiante rodeada de su esposo Pepe Ramos, su hija y uno de sus perros, la celebridad lamentaba que segunda mascota 'Cancanete' no pudiera aparecer en la imagen, la razón de esto es porque ya está muy "viejito" y no pudo aparecer en la fotografía, esto según el propio estado de Instagram de la actriz.

Irán Castillo, comediante de Doctor Candido Pérez, aprovechó la ocasión para enviarle un emotivo mensaje a su bebé, a quien denominó como un "regalo para la familia".

Y aquí estamos estos cinco seres compartiendo, aprendiendo todos los días, uno del otro, experimentando esta vida, teniendo este regalo de estar en familia. Estoy agradecida (...) Los amo con todo mi ser.

Varias famosas se sintieron enternecidas con el mensaje de Castillo, entre ellas Andrea Legarreta, Michelle Renaud, Rocío de Santiago, Valeria Vera, entre otras.

Fuentes: Instagram @castillo.iran