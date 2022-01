¡Adiós Carlos Rivera! Entre lágrimas, Cynthia Rodríguez se despide y exhiben su ruptura en 'VLA'

Ciudad de México.- Cynthia Rodríguez apareció en vivo en Venga la Alegría despidiéndose de uno de sus grandes amores provocando el asombro de sus compañeros del matutino de TV Azteca, quienes dejaron al descubierto su dolorosa ruptura.

Sin embargo, la exacadémica no se despidió de Carlos Rivera, su actual pareja, sino de su exnovio José Luis, a quien conoció cuando participó en la cuarta generación de La Academia, en el 2005 y con quien cantó el tema principal de Amor en Custodia.

Y esque 'El Capi' Pérez aprovechó para burlarse del video en el que Cynthia aparece llorando y despidiéndose de su entonces pareja, pues había sido eliminado de la competencia.

Recordamos la despedida más desgarradora en la historia de los reality shows. Cuando sacaron a su compañero de este reality, porque no cantaba tan bien la mera verdad, ella casi pierde la vida", dijo 'El Capi' burlándose.

"Cuando una está enamorada es intensa, así soy", dijo para defenderse Cynthia mientras pasaban al aire el video de la cantante y conductora luciendo completamente diferente a como se ve en la actualidad, además de que su acento estaba más pronunciado.

En las imágenes, se puede ver a Cynthia tirada en el piso comunicándose con José Luis detrás de la puerta, ya que no podían verse. Destrozada, la ahora conductora de Venga la Alegría le dice:

¡José Luis! Te amo mi amor. Mi amor ¿estás bien? Te amo, me voy a dormir aquí en la puerta, no me voy a despegar de la puerta. Amor (...) Te quiero ardilla, te amo ardilla", dijo sollozando Cynthia.