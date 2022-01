Adiós 'Hoy': Tras pedir limosna y sin exclusividad en TV Azteca, actriz de Televisa da dura noticia

Ciudad de México.- Una famosa actriz que saltó a la fama en TV Azteca y quedó en la ruina durante la crisis laboral y económica por la pandemia, da dura noticia en el matutino Sale el Sol y se confirma su regreso a Televisa.

Se trata de Lolita Cortés, quien fue captada en la alfombra roja de la puesta en escena Perfectos desconocidos, la cual desveló la placa por 200 presentaciones en la CDMX.

Como se recordará, Cortés saltó a la fama como la polémica 'Juez de hierro' en el reality de TV Azteca La Academia. Tras 10 años, perdió su contrato de exclusividad y fue despedida de la empresa según reportes.

Aunque estuvo en algunos proyectos en Televisa, al llegar la pandemia la artista tuvo que recurrir a vender su ropa y pedir donaciones en redes para sobrevivir ante la falta de dinero y trabajo, ya que los teatros cerraron.

No tenemos para pagar la luz, el gas, nos bañamos como sea, comemos lo que sea, con un bolillo (...) Yo estaba viendo que en una panadería necesitaban gente para lavar los baños y todo eso, y dije bueno, para hacer panes yo no puedo, cajera olvídalo, pero soy buenísima limpiando, soy buenísima haciendo el quehacer", mencionó.

Afortunadamente, en 2021 todo cambió para Lolita pues se integró como juez al reality del programa Hoy Las Estrellas Bailan en Hoy y más adelante volverá a otro proyecto.

¿Vuelve a Hoy? No, sino que empezará a grabar en marzo la segunda temporada de Perdiendo el juicio en la televisora de San Ángel, producida por Memo del Bosque.

Sin embargo, no todo fue felicidad para Cortés en el evento, pues compartió su sentir tras la muerte del padre de Lisset, el maestro Willy Gutiérrez, con quien trabajó en el reality show del Ajusco, La Academia.

Ha sido muy difícil desde el momento que nos enteramos tiempo atrás que el señor se encontraba enfermo. No hay palabras para poder hablar de un dolor tan grande. No podemos dar por hecho un te amo, un abrazo, un lo siento. No podemos dar por hecho la vida".