Adiós TV Azteca: Tras 26 años en 'Ventaneando', ejecutivos hunden a Chapoy en 'VLA'

Ciudad de México.- Tras 28 años en las filas de TV Azteca y rumores de su posible retiro de la televisión por diferencias con directivos, ejecutivos del Ajusco dan duro golpe a Pati Chapoy y las redes sociales estallan.

Y esque este lunes en Venga la Alegría, los conductores Flor Rubio y Ricardo Casares, encargados de la zona de espectáculos, dieron una impactante noticia en exclusiva: unos de los peores enemigos de la jefa de espectáculos debutan en el matutino.

Ambos presentaron a Elisa Beristain y Javier Ceriani, el dúo dinamita de Chisme No Like, como los nuevos encargados de una sección en el matutino transmitido por Azteca Uno, lo que significa que llegan a la misma señal que Ventaneando.

Este Lunes llega 'Chisme No Like' a Venga La Alegría, en el que Elisa Beristain y Javier Ceraini nos comparten las mejores notas del espectáculo. ¡No te lo pierdas!", anunciaron en TV Azteca.

Aunque ya habían anunciado que fueron contratados por TV Azteca hace unos meses, ambos llevaron su programa de espectáculos al canal A Más.

Ahora, también estarán en la señal más vista de la empresa y ocuparán un espacio en la Zona de Espectáculos del matutino competencia del programa Hoy en Televisa. Esto pese a que Chapoy es la directora del área en la empresa.

A partir de este 24 de enero, de lunes a viernes, llega 'Chisme No Like' a 'Venga la Alegría' a Azteca Uno. Con todas las bombas y exclusivas, sin miedo, sin filtros. Rompiendo esquemas, la brújula del espectáculo. Porque el chisme es vida. Venga la Alegría, venga el chisme. ¡Chisme No Like!", anunciaron los dos polémicos conductores.

¿Por qué la polémica? Ni el programa ni sus conductores son del agrado de Chapoy, además de que Daniel Bisogno ha arremetido contra el argentino Javier Ceriani en varias ocasiones, ya que este ha dado notas bastante fuertes sobre la vida personal del conductor.

De igual forma se rumora desde hace tiempo que la titular de Ventaneando no tendría muy buena relación con Flor Rubio y no le parece mucho el elenco de Venga la Alegría, pues no tiene influencia directa en el matutino al no tener relación con el productor.

Incluso, en el 2020 se desató un gran escándalo luego de que Pati Chapoy criticara que en Venga la Alegría hacían bullying a Laura G y arremetió contra el productor Dio Lluberes por permitirlo y "poner en duda la equidad de género por la cual han luchado dentro de la televisora".

Esta es otra bomba más que alistan ejecutivos del canal contra Chapoy, pues con esto dejan claro que los presentadores de Chisme No Like serían la 'carta fuerte' de Azteca, pasando por encima de la opinión de la periodista.

Aunque este viernes Ventaneando celebró 26 años al aire y tuvieron al dueño Ricardo Salinas Pliego en vivo, se dice que Pati tendría fuertes roces con Sandra Smester, actual directora de contenidos pues desde hace tiempo se rumora que la querrían fuera de Azteca.

Como se recordará, Smester era mano derecha del fallecido Alberto Ciurana, con quien Pati tenía pleito desde que él trabajaba en Televisa en los años 90 e intentó meterla a la cárcel.

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce la reacción de Pati a esta noticia y si en verdad tendría diferencias con algunos directivos de la televisora, por lo que esto permanece en calidad de especulaciones.

