Adiós 'VLA': Tras perder exclusividad en Televisa y cirugías, famosa actriz de novelas llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas de Televisa, quien ha modificado su figura con algunas cirugías, se integra al programa Hoy luego de haber estado en la competencia Venga la Alegría de TV Azteca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Aleida Núñez, quien recientemente ha estado acaparando titulares luego de que fuera señalada de presuntamente tener un 'sugar daddy' al ser vista con un hombre millonario en Dubai, sin embargo, ella lo negó tajantemente.

Me lo presentó una amiga en común (...) Me ha tratado muy bien, es todo un caballero y creo que ese término que usaron pues ¿qué te digo? obviamente me da risa", dijo hace unos días en 'Venga la Alegría'.