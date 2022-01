¡Escándalo! En VIDEO, dan por muerta a reconocida cantante y ella responde: "No tengo cáncer"

Ciudad de México.- El pasado domingo 23 de enero trascendió a través de un video de YouTube que la cantante mexicana de fama internacional, Natalia Lafourcade, presuntamente había muerto. De inmediato, la también compositora respondió a esta noticia falsa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante de En el 2000 le contó a sus seguidores que se encontró con un video que la dio por muerta, noticia que era evidentemente falsa.

Natalia Lafourcade habló sobre el video que la dio por muerta.

Asimismo, Natalia le pidió a sus seguidores ayuda para desmentir la noticia, pues ella gozaba de excelente salud y no tenía cáncer, como presuntamente el material audiovisual había señalado. También dijo que no había ido a ningún velorio.

Estoy viva, no he tenido ningún velorio, no tengo cáncer ni estoy muerta. Estoy aquí en la cocina de mi hogar disfrutando de un descanso entre grabaciones de proyectos que vienen", compartió la cantante.