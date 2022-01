Golpe a 'VLA': Tras salida de Andrea Legarreta y 7 años en Televisa, actriz 'debuta' en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una guapa actriz de telenovelas, quien empezó de diseñadora de vestuario en Televisa y ahora es protagonista, es invitada para formar parte del programa Hoy ¿y así reemplazar a Andrea Legarreta?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos No tiene para comer: Tras caer en quiebra y veto de Televisa, exconductor de 'Hoy' debuta en 'VLA'

Se trata de Claudia Martín, quien protagoniza con Sebastián Rulli el remake del clásico melodrama protagonizado por Verónica Castro y Rogelio Guerra en 1979, Los ricos también lloran.

La actriz ingresó a Televisa como diseñadora de vestuario pero descubrió que eso no era lo suyo, sino la actuación. En 2015 debutó en los melodramas al unirse al elenco de Amores con trampa.

A esta le siguieron telenovelas como Sueño de amor, Enamorándome de Ramón, Sin tu mirada, Amar a muerte, Como tú no hay dos y Fuego ardiente, sin embargo, este 2021 el público la podrá ver protagonizando su segunda telenovela.

En entrevista exclusiva con el programa Hoy, la exesposa del productor Andrés Tovar, quien está estrenando romance con su compañero en la telenovela Hugo Catalán tras su polémico divorcio, comentó:

Estoy agradecida, creo que es mi principal sentimiento. Con la empresa, con Carlos Bardasano que es el productor y es la tercera oportunidad que me da en sus producciones. Le tengo mucho cariño a todo su equipo, es un gran proyecto, estamos muy emocionados y esperamos que en casa les guste esta gran historia".

Claudia comentó que se creó una versión nueva y se creó un personaje desde cero sin tomar referencia de los hechos en el pasado como en María la del barrio, protagonizada por Thalía.

Yo estaba muy chiquita, no me dejaban ver novelas cuando salió 'María la del barrio'. Decidí no verlas porque la historia está muy bien adaptada. Entraron otras tramas, otros personajes y creo que eso le da mucha frescura y actualidad para el 2022", contó.