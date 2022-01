Luto en TV Azteca: Tras 10 años en Televisa, villana de novelas llega a 'VLA' ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una querida villana de telenovelas de Televisa no pudo evitar romper en llanto en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría al hablar de la muerte de su padre, quien era maestro en La Academia.

La actriz y cantante Lisset apareció devastada ante las cámaras de Venga la Alegría luego de que su padre Willy Gutiérrez falleciera el pasado 18 de enero al perder la batalla contra el cáncer linfático.

Como se recordará, Lisset debutó en las telenovelas de TV Azteca en 1999. Tras hacer melodramas como Catalina y Sebastián, Soñarás, Montecristo y Amor en Custodia, la villana se cambió a Televisa en el 2010.

Actualmente, permanece en las filas de la empresa de San Ángel y está al aire en Mi Fortuna es Amarte, sin embargo, decidió romper el silencio para la competencia ya que su padre perteneció años a las filas del Ajusco.

Entre lágrimas, la actriz recordó cómo fueron los últimos momentos de vida del recordado profesor del reality de canto: "Estoy tan en paz y tan tranquila porque todos los días de mi vida le dije cuánto lo amaba y... llevo su enseñanza, su legado, él me enseñó a venerar, a honrar y amar mi carrera".

Posteriormente, la intérprete relató: "Hasta el último momento mi hermana Denise, que fue la que tuvo el valor de entrar a terapia intensiva desde el primer día, fue quien sostuvo siempre su mano y lo revisaba y hablaba con él y le ponía su música preferida".

Asimismo, la expareja del actor español Lisardo recordó lo fuerte que fue su padre al enterarse de la enfermedad que padecía.

De la misma forma, Lisset alabó a su madre, quien acompañó a papá en todo momento durante cinco décadas: "Mi mamá que es mi héroe y la persona que me queda, mi pilar, lo cuidó 50 años, cumplieron 50 años el 3 de enero, de ser pareja, y lo cuidó y lo amó, y fue el amor de su vida".

La actriz recordó la intachable trayectoria que tuvo su padre en el espectáculo, sobre todo su paso por La Academia.

Finalmente, la artista tomó de la mejor manera el no haber podido estar presente cuando su padre falleció, pues debido a su contagio de Covid-19 tuvo que mantenerse aislada en casa.

Él murió el 18 de enero... el cumplió 76 años y a mi me dieron positivo a Covid el jueves, y por algo Diosito también me ató un poquito las manos y me dejó en mi casa encerradita porque sino me hubiera ido corriendo también a aventármele, no sé, no sé, por algo Dios hace las cosas".