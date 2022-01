Ninel Conde pone de cabeza a Instagram al lucir coqueto 'look' playero desde Florida: "Perfecta"

Florida, Estados Unidos.- Una vez más la conocida actriz y cantante Ninel Conde hizo enloquecer a todos sus admiradores y fans de las redes sociales debido a que hace varias horas se dejó ver luciendo su increíble figura con un tremendo bañador.

La llamada 'Bombón Asesino' se encuentra iniciando un nuevo negocio de productos fitness como fajas y geles reductores, los cuales asegura que ella misma usa para mantenerse en forma y con tremendo cuerpazo a sus 45 años.

Durante la tarde de ayer domingo 23 de enero, la exestrella de la serie El Señor de los Cielos aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir una vieja instantánea de una sesión de fotos que realizó en las playas de Florida.

En esta imagen se puede ver a Conde posando recargada en la orilla de un yate mientras lleva un entallado bañador de una sola pieza en color blanco, encima un vestido de red, accesorios plateados y el cabello recogido en una coleta.

El amor propio no sólo se trata de hacer lo que te gusta, ese amor también viene en forma de sacrificios... Despertar temprano y dormir lo suficiente, comer sano o entrenar aunque no nos provoque, trabajar en ese proyecto pendiente aunque no estés tan de ánimos… Son pequeñas muestras de amor hacia nosotros. Tengan siempre presente que cada pequeño esfuerzo te acerca a la meta que tanto anhelas", escribió la actriz.