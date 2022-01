Shock en la farándula: Aislinn Derbez pasaría por una crisis y huye del país: "No me siento bien"

Santa Teresa, Costa Rica.- Recientemente, la hija de Eugenio Derbez, Aislinn, reveló que se había marchado a Costa Rica; sin embargo, no fue hasta el pasado domingo, 23 de enero, que relató las causas de su partida de México.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Pese a que hasta hace algunos meses, la actriz estaba gozando de una relación romántica con su pareja, Jonathan Kubben, parece ser que las cosas no están yendo del todo bien para ella, por lo que decidió hacer sus maletas junto con su hermana e irse de viaje a Costa Rica.

Por otro lado, la protagonista de A la Mala y actriz de Hazlo Como Hombre relató que en estos momentos, su hermana, Mich Aguilera ha sido un gran apoyo para ella en medio de toda esta situación.

Mi hermana es una gran compañera de viaje. Hace unos días le hablé y le dije: 'No me siento bien, necesito naturaleza, a Kai le va a tocar irse con su papá y no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola... ammm si me voy a Costa Rica mañana, ¿vienes conmigo?'", relató la hija de Eugenio Derbez.