Sofía Aragón, conductora de 'VLA', derrite a todo TV Azteca con encantador 'look': "Muñequita"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la modelo y conductora Sofía Aragón, quien actualmente forma parte del elenco de Venga la Alegría: Fin de semana, logró dejar cautivados a todos sus seguidores de las redes sociales pues hace algunas horas apareció modelando un encantador 'look'.

La exreina de belleza se encuentra en un momento de calma y de sanación luego de vivir uno de los episodios más difíciles de su vida debido a que decidió cancelar su boda con Francisco Bernot a unos cuantos meses del gran día.

Sof no quiso confesar públicamente porqué decidió no casarse con el cuñado de la actriz Sofía Castro, pero explicó que se dio cuenta que las personas "no cambian" y dijo que se siente feliz con no haber dado este importante paso en su vida.

Durante la mañana de ayer domingo 24 de enero, la conductora de TV Azteca se dejó ver luciendo de lo más coqueta en la transmisión del matutino y de inmediato aprovechó su cuenta oficial de Instagram para presumirlo.

La publicación de Sofa Aragón causó sensación de forma inmediata y se llenó con casi 10 mil Likes en solo unas horas, además de que no ha parado de recibir mensajes de cariño, elogios y piropos. Incluso el actor de TV Azteca Mauricio Islas también dejó su reacción.

Qué bonita estás".

Linda y coqueta foto".

Hermosa muñequita".

