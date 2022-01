Tras 15 años retirado y veto de ejecutivos, actor pierde trabajo en Televisa ¿y se va a TV Azteca?

Ciudad de México.- Un querido actor y cantante confiesa que perdió un importante papel en una telenovela de Televisa a más de 15 años de haberse retirado de los melodramas. ¿Se fue a TV Azteca?

Se trata del integrante de OV7 Kalimba, quien antes de triunfar en la música y volverse uno de los artistas más reconocidos en México y Latinoamérica, actuaba en telenovelas de la televisora de San Ángel.

Como se recordará, tras participar en melodramas como Chiquilladas, Locura de amor, Clase 406 y La fea más bella, Kalimba fue vetado en 2011 por ejecutivos de la televisora por haberse ido a TV Azteca, donde participó en varios reality shows como juez.

Sin embargo el artista, a quien Televisa perdonó el 'castigo' y ganó la tercera temporada de ¿Quién es la Máscara? hace unas semanas, quedó fuera de uno de los proyectos más emblemáticos de la televisora al inicio de su carrera. ¿Lo corrieron? No. Él mismo renunció por una impactante razón.

Y esque el cantante decidió hacerse a un lado luego de audicionar para el papel de 'Cirilo', el único niño de color que apareció en la producción infantil Carrusel, cuando apenas tenía 7 años de edad.

¿La razón? En la plática que sostuvo con Roberto Mtz para su podcast Creativo, reveló que se negó a besar a la actriz Ludwika Paleta, ya que aseguró que estaba muy nervioso y no quería hacerlo.

El artista relató que las personas que estaban en el casting empezaron a reírse por el momento tan tierno, sin embargo, él no lo tomó bien pues pensó que se estaban burlando de él.

Me pongo súper nervioso y no le quiero dar el beso... entonces todas las mamás se empezaron a reír, no en burla pero les dio ternura y risa y yo me indigné y me salí del escenario, me fui, renuncié en ese momento", recordó.