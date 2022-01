Tras 8 años retirada, exconductora de 'VLA' vuelve a TV Azteca y estrena programa ¿desfigurada?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien estuvo durante varios años en Venga la Alegría y en el 2014 decidió abandonar TV Azteca y dejar la televisión, regresa a la pantalla chica con programa nuevo y no creerás cómo luce. ¿Desfigurada?

Se trata de Maritere Alessandri, quien formó parte del matutino Venga la Alegría del 2008 al 2009 y del 2010 hasta el 2012. Tras salir del programa, permaneció al aire en Al Extremo, donde estuvo desde el 2008 hasta el 2014.

La exparticipante del reality La Isla decidió tomarse un tiempo fuera de los reflectores desde ese año y solamente acudió como conductora invitada a otros matutinos como a Sale el Sol de Imagen TV en 2017 y de nueva cuenta a Venga la Alegría en 2020.

Alessandri decidió aprovechar su largo retiro para explorar otras facetas, pues se volvió empresaria en el área restaurantera y en la coordinación de eventos, además de que tiene una mueblería ya que su mayor hobbie es la decoración de interiores.

La guapa conductora de 49 años incluso comentó en el pasado que Televisa le había ofrecido trabajo para que se fuera a sus filas, pero ella nunca aceptó: "He dicho que no, ni me interesa".

Y ahora se destapa que la exconductora de Venga la Alegría regresa de su retiro tras 8 años de ausencia con un nuevo programa. La originaria de la CDMX vuelve a TV Azteca con el programa Evidencias, el cual se estrena este lunes 24 de enero a las 19:00 horas por la señal de A Más.

Maritere no hará este proyecto sola, sino que lo hace de la mano de Aline Hernández, con quien trabajó en el pasado en Al Extremo, programa que renovó su plantilla de conductores con la salida de Anette Cuburu y Carmen Muñoz.

Alessandri luce más guapa que nunca y parece que los años no han pasado, pues presume una figura espectacular luego de 8 años desaparecida de la pantalla chica.

