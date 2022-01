Tras desmentir su presunta salida de la bioserie de 'Chespirito', Lalo España anuncia nuevo proyecto

Ciudad de México.- Luego de su salto a la fama con sus entrañables personajes como 'Margara Francisca' y 'German', de la serie de comedia Vecinos, Eduardo España ha sido abordado por nuevos y codiciosos proyectos, tal y como ocurrió la bioserie de 'Chespirito' recientemente.

El pasado 3 de enero, el actor voló la mente de sus fans y de varios medios de comunicación luego de publicar un tuit donde denunciaba a un productor que le había ofrecido una serie exclusiva para él, pero detalló que ya habían grabado el piloto y no fue llamado para el papel que le habían ofrecido. Rápidamente se especuló que se trataba de la serie 'Chespirito' de la cual ya había hablado anteriormente.

Horas después el comediante expresó mediante su cuenta de Twitter que no había sido expulsado de la serie y tachó a los medios de comunicación de ser poco profesionales por poner palabras en su boca que jamás dijo.

Pese a la mala experiencia con el proyecto anterior, del cual nunca reveló su nombre, el antiguo compañero de Adal Ramones declaró que tenía otro trabajo entre manos, el cual parece ser sumamente ambicioso y esperaba quedarse con el papel, aunque de nueva cuenta no reveló más detalles, ya que, según sus propias palabras no podía hablar más al respecto.

Estoy ante la posibilidad de trabajar con un director de cine muy talentoso que admiro mucho. Hoy leí la mitad del guión que me envió y es maravilloso. Dependemos que se cuadren fechas por otros proyectos. Me encantaría que así sea. No puedo decir más. Se lo dejo a la vida.