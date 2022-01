Tras el frío comentario de Adela Micha sobre Silvia Pinal, Sylvia Pasquel revela cuál fue su reacción

Ciudad de México.- Luego de que Adela Micha diera de que hablar por un comentario insensible por el contagio de Silvia Pinal de Covid-19, Sylvia Pasquel habló de lo sucedido, al afirmar que la familia no le interesaba mantener una relación con ella.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue mediante una entrevista con Maxine Woodside, Pasquel indicó que ya pusieron una barrera en contra de ella, pues no le gustó que hablara así de su madre.

A pesar de que Adela quiso ofrecer una disculpa afirmando que fue un malentendido, Sylvia hizo caso omiso, luego de que su hermana Alejandra se "la mentara".

Fue muy hábil porque primero habló con Alejandra y después de hablar con Alejandra, salió el video, creo que se lo mandaron a mi hermana y ella le habló para ponerla en su lugar y le dijo todo lo que le tenía que decir. Pero ella me habló a mí, cuando se peleó Alejandra con ella, me habló a mí y me dijo, que me quería entrevistar, yo no sabía absolutamente nada. Me entrevista y después me manda un mensaje y me dice ‘oye es que hubo un malentendido de un comentario que yo hice y ya me habló la Guzmán y ya me la recordó y me la mentó y todo, pero yo quiero decirte que fue un malentendido'", dijo.