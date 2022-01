Tras hundir a Galilea Montijo y veto de 'Hoy', Televisa contrata a polémica exconductora de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una conductora, quien causó polémica hace unos días al exhibir los presuntos malos tratos que recibió de parte de Galilea Montijo cuando trabajaban juntas, vuelve a Televisa para unirse a importante programa. ¿Se une al matutino Hoy?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Lilí Brillanti, quien inició su carrera en Televisa en los 90's y trabajó años con Galilea Montijo conduciendo Vida TV (2001-2005), para después irse a TV Azteca y unirse al elenco de Venga la Alegría, lo que le costó ser vetada de la televisora de San Ángel.

En 2016 se dijo que se le levantó el castigo y Lilí regresó a participar en capítulos de unitarios y tuvo algunos papeles en telenovelas. Aunque conducía Vivalavi en El Heraldo TV, durante la pandemia perdió su trabajo y a Lilí no se le veía en otro programa de TV.

Hace unas semanas, la conductora dio una entrevista que dio de qué hablar al revivirse hace unos días, pues desenterró roces del pasado con su excompañera Galilea Montijo y la balconeó, asegurando que la amenazó con golpearla y ella "le tenía miedo".

Brillanti sugirió que a la tapatía probablemente se le subió el ego porque estaba en la cima de su carrera en ese entonces, declaraciones que fueron confirmadas por la conductora de Hoy, pero afirmó que Lilí era quien la provocaba y filtraba chismes y notas negativas sobre ella a la prensa.

Tras este escándalo, la periodista de espectáculos Martha Figueroa compartió que Lilí hasta pidió trabajo a la productora del programa Hoy Andrea Rodríguez, asegurando que obviamente no se lo permitirían ahora que habló tan mal de Galilea, quien es la titular.

Sin embargo, también reveló algo que dejó en shock a muchos: Lilí sí vuelve a Televisa a un famoso reality show y esa es la razón por la que no ha respondido a lo que le contestó Galilea ante la prensa.

Durante el programa Con Permiso, Pepillo Origel y Martha Figueroa hablaban de este tema y dieron la noticia.

20 años después... fíjense, hay gente que guarda los rencores... no sé porque hay tanta gente que tiene tanto mal ahí metido, mejor me calmo. Ya iba a soltar... (...) después de 20 años se viene a confirmar que entre Lilí y Galilea no había una buena relación", dijo Pepillo.

"Ya no se acordaba Gali pero Lilí se lo vino a recordar (...) Cuenta Gali que Lilí la provocaba mucho o que estaba ella parada y pasaba la otra y la aventaba y le decía 'Comper'. Gali era la estrella del programa", aclaró Martha.

Posteriormente, comentó que Lilí forma parte de nada más y nada menos que del reality Inseparables, el cual estrenará su tercera temporada por el Canal 5, propiedad de Televisa.

Ella después de que habló tanto ahora no ha dicho nada después de que Gali dijo su versión. Ella chitón. Lo que pasa es que está encerrada, no crean que en el bote o en el manicomio, está en la tercera temporada del reality 'Inseparables: Amor al límite'. Ella está ahí guardada porque es una de las concursantes".

Y agregó: "Están encerrados, no tienen comunicación con el exterior y ella no puede salir a dar sus comentarios", además de que confirmó que el conductor será Mauricio Barcelata y no Diego de Erice, ya que este último regresa a las telenovelas en La Herencia.

Están en el hermetismo total y ya no puede nadie salir ni hablar con el exterior, por eso Lilí Chitón. Lo que sí hizo antes de enclaustrarse en el reality fue pedirle chamba a Andrea Rodríguez, productora de 'Hoy'. ¿Tú crees? después de hablar mal de Gali vas a pedir chamba a su programa", dijo Martha.

Figueroa también confirmó a la exparticipante de La Academia Myriam Montemayor, Adrián DiMonte y Vanessa Arias como participantes en esta nueva temporada.

Fuente: Instagram @lilibrillanticonductora y @galileamontijo, Twitter @programa_hoy, Con Permiso y Programa Hoy