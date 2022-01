Tras llegar a 'VLA', querida actriz se une a 'Hoy' y confirma su regreso a novelas de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien hace poco dio una fuerte declaración en Venga la Alegría, reapareció esta mañana de lunes en el programa Hoy y confirmó que regresa a las telenovelas de la mano de Televisa.

Se trata de la guapísima actriz mexicana Aleida Núñez, quien no ha aparecido en los melodramas desde 2020 cuando tuvo una participación especial en La mexicana y el güero, pero es conocida por haber estado en proyectos como Por amar sin ley (2018), Un refugio para el amor (2012), Destilando amor (2007), entre otras.

La originaria de Guanajuato perdió su contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel cuando hubo recortes. Tras esto, tuvo la oportunidad de llegar a programas de TV Azteca como VLA.

El año pasado acudió al matutino de Azteca Uno para promocionar su línea de ropa, pues se volvió empresaria y creó su marca.

Durante la mañana de este lunes 24 de enero, Núñez volvió al foro de Hoy porque la producción le organizó un festejo de cumpleaños y además aprovechó para aclarar varias dudas sobre su vida personal y laboral.

La guapa mujer de 41 años aprovechó para desmentir que esté estrenando romance con el empresario millonario Bubba Saulsbury, un hombre de 51 años que es originario de Odessa, Texas, como aseguró TVNotas, quienes además dijeron que este sujeto se la llevó de viaje porque es su 'sugar daddy'.

Es importante mi versión... Yo lo conocí en octubre del año pasado, nos presentó una amiga en común, estuvimos en San Miguel de Allende y de ahí la verdad nos llevamos increíble y empezó a visitarme acá en México, es de Texas. De ahí le platiqué, le digo me voy a ir a Asia el Fin de Año porque tengo contemplado ir a estos lugares y me dice 'yo también tengo unos días libres ¿por qué no nos vamos juntos?' y de ahí fue donde decidimos irnos y así fue, pero nada de que sitios webs, ni nada, es una persona súper respetuosa", declaró.

Asimismo, Aleida aclaró que aún no hay nada en concreto con este hombre pero dijo que se llevan muy bien: "Yo en ningún momento subí ninguna publicación porque creo que debemos ir paso a paso, pero no hay nada que ocultar, él es soltero, yo también, no pasa nada".

Cambiando un poco de tema, la actriz confesó que este 2022 vuelve a la actuación con el melodrama Corazón Guerrero y expresó su emoción por esta nueva oportunidad laboral.

Ya empecé a grabar el lunes, estoy bien contenta porque regreso a las telenovelas con Salvador Mejía que él fue el primer productor que me dio una oportunidad en Televisa... mi personaje va a bailar y cantar y voy a relacionarme con Christian de la Campa que es uno de los protagonistas", expresó.

