"Voy a morir": Sin exclusividad en Televisa, actriz reaparece y hace dura confesión tras enfermar

Ciudad de México.- La aclamada actriz y cantante Maribel Guardia, quien ya no tiene exclusividad con Televisa, reapareció ante los medios de comunicación luego de enfrentarse al coronavirus y dio una impactante declaración tras esta enfermedad.

La también expresentadora del matutino Hoy se pudo reintegrar a las funciones de El Tenorio Cómico luego de dar negativo y antes de salir al escenario, platicó sobre cómo se enfrentó al Covid-19 por segunda ocasión.

Muy contento de que gracias a Dios fue tan leve este contagio que solo me duró una semana, pero eso no quiere decir que te tengas que guardar y la responsabilidad de no contagiar a los demás", comentó.

Sobre los síntomas que presentó, esto contó la exesposa del fallecido Joan Sebastian: "No me dio temperatura, ni dolor de cabeza, solamente mucho frío en los pies y no me los calentaba con nada".

Asimismo, dijo que aunque esta vez fue muy leve, la primera vez que dio positivo ella pensó que perdería la vida y trató de hacer su testamento para dejar todo en orden pero su familia se lo impidió.

Yo dije: 'ay no, llamen al abogado, voy a dejar testamento' pero nadie quiso, me dijeron 'no te vas a morir' y yo 'sí me voy a morir' y no lo llamaron y no hice testamento ¡caraj..!, ya lo hubiera arreglado", contó.

Por su parte, en otra entrevista con el matutino Venga la Alegría Guardia explicó que la persona que se opuso a que ella dejara en orden la repartición de su legado fue su hijo Julián Figueroa.

Sigo sin arreglar lo del testamento, porque cada vez que digo testamento mi hijo dice 'no, si no te vas a morir', pero no tiene nada que ver, pero sí voy a ver eso, es uno de los pendientes que tengo este año. Me dice 'no mamá, no hablemos de eso, por favor, no te vas a morir', se preocupa mucho y le dijo 'claro que sí me voy a morir y tú también', entonces vamos a poner las cosas en orden", expresó.

