Adiós 'Hoy': Tras divorcio y cirugías, famosa actriz desafía veto de Televisa y aparece en 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien acaba de anunciar en el programa Hoy que regresa a las telenovelas en Televisa, apareció en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría para dar un contundente mensaje, desafiando el veto de San Ángel.

Se trata de la guapa actriz y cantante Aleida Núñez, quien este lunes festejó su cumpleaños número 41 y fue consentida por el empresario millonario Bubba Saulsbury, quien fue llamado su 'sugar daddy' luego de que aparecieran juntos de vacaciones.

Aleida, quien niega haberse hecho más cirugías que un aumento de busto, se dejó querer por el magnate estadounidense de 52 años luego de su divorcio hace unos años, quien le regaló un enorme arreglo de flores rojas durante su presentación como la nueva Reina del Mariachi.

Mientras la actriz sigue desatando controversia por la nueva relación que mantiene con Saulsbury, sobre todo por el físico de su pareja, Aleida salió en su defensa en entrevista con Venga la Alegría.

Yo como mujer me pueden conquistar, me puedo llegar a enamorar por la esencia, por la forma de ser, por la forma de conquistarme, no podemos juzgar a la gente por su sobrepeso , yo en lo personal de él lo que admiro es su inteligencia, es su perseverancia, es una persona que tiene muchísimos años sacando adelante a una empresa muy importante en Estados Unidos", explicó.

De la misma manera, Núñez se defendió de las personas que hoy la señalan de tener a su 'sugar daddy', asegurando que ella se ha superado en su carrera a base de esfuerzo sin tener que depender del dinero de alguien más para salir adelante.

Estoy cumpliendo muchísimos años de carrera, y la verdad no me ofende, me da risa, porque ustedes ya saben lo que he trabado, no me ofende ni a él tampoco, porque él es una persona que está a nivel empresarial y sabe que no tiene que hacer nada de eso por conquistarme".