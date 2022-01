¡Alfredo Adame rompe el silencio! Revela por qué comenzó su polémica pelea callejera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, el actor Alfredo Adame se ve envuelto en un escándalo, ahora por un par de videos es los que se puede ver al exgalán de Televisa en un pleito de tránsito, en el cual discute con una mujer y se lía a golpes con un hombre, sin que quede claro cuál fue la razón del altercado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sin embargo, fue el mismo Adame quien dio la cara para aclarar lo sucedido. En entrevista para el programa Chismorreo, el también conductor narró que la pelea, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, inició por ofensas y señas obscenas que le hicieron los tripulantes de un vehículo.

"Lo alcanzo, bajo el vidrio y le digo: 'Óyeme estúp... ¿qué te pasa hijo de la...? Y entonces, me vuelve a hacer señas obscenas y todo ese rollo'".

Se para el tráfico, llego, me bajo y le llego al lado del volante... Llego con él y le digo: 'Bájate cab... bájate...'. Y me gritan: 'Alfredo te están robando el celular', volteo a mi coche y el cuate ya metido medio cuerpo adentro de mi coche, a la mujer la hago a un lado; voy a mi choche, veo que sí agarró el celular y me le dejo ir...", dijo Alfredo.

Sobre la fémina que aparece en el clip dijo: "La mujer se deja venir, me da una patada, ni le pegué ni nada y ya traía el celular. Me doy con el cuate y le da el celular a la chava; le dije 'dame mi celular', la trato de abrazar para agarrar mi celular; se agacha, me agacho yo y luego llega el otro cuate que se ve atrás, me jalonea y me tira al piso y me empiezan a patear los dos", finalizó.

Su rival, Carlos Trejo de inmediato se unió al escándalo, al opinar que la gente ya no debe prestarle atención al expresentador del matutino Hoy y darle más visibilidad, además, lo retó nuevamente para arreglar sus diferencias arriba de un ring.

Esta no es la primera vez que Alfredo Adame se ve envuelto en esta clase de hechos en la vía pública, el año pasado, como candidato para diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas, le hizo un recordatorio familiar a un automovilista que lo insultó con el claxón de su carro, mientras hacía campaña en las calles de Tlalpan.

Fuente: El Universal