Chapoy destroza a Televisa: Exconductora de 'VLA' vuelve a México y debuta en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una querida exconductora de Venga la Alegría, quien renunció a TV Azteca en el 2020 y fue despreciada por el programa Hoy de Televisa, regresa al Ajusco y llega al foro de Ventaneando.

Se trata de la guapa Vanessa Claudio, quien retornó a las filas del Ajusco luego de anunciar a principios del 2020 que se iría a Estados Unidos para unirse a Suelta la Sopa de Telemundo.

La boricua empezó su carrera en Televisa, donde estuvo en la serie El Pantera, sin embargo, estudió en el CEFAT y estuvo en programas como Exatlón y Este es mi estilo, además de Venga la Alegría, donde formó parte del elenco hasta 2019.

Tras irse al país vecino, Claudio terminó renunciando casi dos años después para irse a un proyecto en Turquía: El poder del amor. Sin embargo, unos meses después volvió a TV Azteca y le cedió su lugar a Penélope Menchaca para unirse a Al Extremo y reemplazar a Anette Cuburu.

Penélope Menchaca se va a quedar, de hecho me alegra mucho porque pues Penélope tenía una situación personal, con su hija en Italia y eso le permite a ella estar más cerca de su hija sin necesidad de hacer un viaje tan largo, así que le dije: 'mira, pues al final del día todo se acomoda'".

Aunque se dijo que Vanessa se iba a integrar al programa Hoy antes de volver al Ajusco, la productora del matutino de Televisa lo desmintió y aseguró que nunca lo consideró, rechazando a la boricua.

Yo jamás hablé con Vanessa. Me cae muy bien, es una estupenda conductora pero en ningún momento se pensó que Vanessa viniera al programa", dijo entonces.

Ahora, la nueva conductora de Al Extremo se unió a Pati Chapoy pues se presentó en exclusiva y por primera vez en Ventaneando, donde estuvo platicando su experiencia en Turquía.

Hace dos años salí de Azteca y tuve la oportunidad de trabajar en un programa de espectáculos en EU. Fue le trabajo más difícil de mi vida y debo decir que muchas veces los tomaba ustedes como punto de referencia", le confesó a Pati.

Sobre cómo fue dejar México luego de años para estar en otro país, confesó: "Lloré tanto cuando me fui de México porque aquí he creado una familia, no solamente laboral sino de amistades y amigos. Quería hacerlo y aprender cosas nuevas. Aunque también fue un reto. Yo soñé en Puerto Rico y México me lo hizo realidad entonces el salir sí me costó trabajo pero es parte de".

Vanessa contó que fue difícil estar en Turquía por el idioma y porque estaba sola, ya que no fue apoyada por ninguna televisora. Aunque compartió que el programa era para Latinoamérica pero la producción era turca.

No tenían este sentido del humor que nosotros tenemos (....) no hablan mucho inglés. El estilo de vida", dijo.

Vanessa desmintió haberse peleado con alguien a su salida de TV Azteca y hasta confesó que conoció a un galán en Turquía, pero no quería hablar del tema aún porque asegura que no ha tenido suerte en el amor y no quería "salarlo".

Finalmente, Pati la felicitó por haber levantado la mano para audicionar en otra televisora luego de que en Azteca le dijeran que por el momento no había proyectos para ella cuando se fue, resaltando que afortunadamente pudo regresar.

Claudio por su parte reveló que siempre estuvo en contacto con ejecutivos, quienes la apoyaron para irse a Turquía prometiéndole que al regresar le tenían algo en la empresa. "Y sí me cumplieron", presumió.

