"Estoy muy enferma": Tras 12 años retirada y quedarse 'ciega', actriz de Televisa aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa exprotagonista de telenovelas de Televisa, quien lleva 13 años retirada del medio del espectáculo, da una fuerte noticia a sus seguidores de Instagram y 'reaparece' en el programa Hoy tras revelarse que se estaba quedando ciega.

Se trata de Allisson Lozz, quien abandonó los melodramas en 2009 luego de participar en inolvidables producciones de Televisa como Misión SOS, Alegrijes y Rebujos, Al diablo con los guapos y En nombre del amor.

Como se recordará, el año pasado revelaron en el programa Hoy que la actriz estaba perdiendo la vista luego de que doctores le informaran que no podían hacer nada por ella y que probablemente a los 30 años quedaría ciega, aunque luego informó que tenía que someterse a cirugía para solucionarlo.

Estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más", mencionó entonces.

Lozz lleva años retirada del ojo público y ahora se dedica a su familia, además de que cambió los foros de grabación por los negocios, ya que se convirtió en empresaria al volverse directora de ventas de una reconocida marca de cosméticos en Estados Unidos.

La exestrella de telenovelas, actualmente de 29 años, bajó 15 kilos tras subir más de 20 en los últimos años por padecer hipotiroidismo. Desde que se retiró, su imagen física ha cambiado radicalmente, ya que usualmente utiliza filtros.

Aunque procura no compartir mucho sobre su vida personal, confesó que padece varias enfermedades crónicas. Aunque no acudió físicamente al matutino Hoy, sí apareció en las redes sociales de este.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, la exactriz mencionó que le quita mucho tiempo el lidiar con estas enfermedades incurables.

Lo que sí me quita mucho tiempo son mis enfermedades, que son crónicas, no se me van a quitar hasta el nuevo mundo, así que este trabajo me permite manejar mi tiempo y lo valoro mucho", indicó.

Además, la exactriz detalló que desde hace unos días está enferma y aunque no reveló qué es lo que tiene o si se debe a alguna de esas enfermedades crónicas que padece, sí mencionó algunos síntomas que sufrió.

Sí estoy súper enferma, he vomitado todo el día desde ayer, se me nota, ando toda hinchada".

Posteriormente la chihuahuense, quien ahora se hace llamar Allisson Gtz por el apellido de su esposo Eliu Gutiérrez, platicó cómo es su vida alejada de la farándula y conviviendo con su familia.

Yo no me encargo del hogar, porque por eso prefiero dedicar mi tiempo al trabajo… Me costó aprender a delegar, pero aprendí que es lo mejor y no desgastarte, lo más valioso que tenemos es el tiempo y hay que aprender a invertirlo".

Además, al ser cuestionada sobre su matrimonio, mencionó que no todo ha sido miel sobre hojuelas ya que como todas las parejas han tenido sus problemas.

Sí claro (que me he enojado con mi esposo), yo soy bien berrinches por todo", mencionó entre risas.

Luego del tremendo éxito que gozó en la pantalla chica trabajando con Televisa desde que era una niña, Allisson decidió abandonar la fama antes de cumplir los 20 años de edad para enfocarse en su familia y en su religión, pues es Testigo de Jehová.

Actualmente luce radiante y muy feliz en su nueva etapa como empresaria, sin embargo, se dijo que en su momento Televisa le dio un ultimátum para bajar de peso, lo que presuntamente provocó su molestia.

Además, Lozz ha mencionado en el pasado que decidió dejar las telenovelas porque trabajaba en exceso y ella creía que lo mejor era pasar tiempo con sus seres queridos. Incluso ha comentado que, contrario a lo que se pensaba, casi no ganaba dinero y prefirió retirarse para vivir una vida mucho más pacífica.

