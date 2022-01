¿Llegó borracha? Galilea Montijo comete error en 'Hoy' y todo Televisa la tunde: "Vieja corriente"

Ciudad de México.- La afamada conductora Galilea Montijo se metió en tremendo lío pues la mañana de este martes 25 de enero en pleno programa Hoy se lanzó contra la influencer y youtuber Superholly y el público de Televisa se le fue encima.

En la reciente transmisión del matutino de Las Estrellas se compartió una entrevista de la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio en la que explica que no le molestó en absoluto que Superholly criticara su forma de hablar en inglés.

Sin embargo, a Galilea no le gustó que la popular influencer analizara el inglés de la protagonista de Roma y se le fue encima sin pensarlo. La conductora aseguró que Superholly 'no es nadie' para criticar a Aparicio y le envió un fuerte recadito desde el foro de Hoy:

Además, la originaria de Guadalajara primero recalcó que ella tampoco tiene la mejor pronunciación de este idioma, pero aseguró que cuando viaja al extranjero sí puede hablarlo y que los anfitriones del país la entiendan

Cuando uno va a los United States a mí me entienden, yo no me pierdo", comentó y dijo algunas frases a modo de broma.