No tenía para comer: Tras 18 años en Televisa, galán confirma protagónico con exactriz de TV Azteca

Ciudad de México.- Famosa exactriz de TV Azteca debuta en Televisa con un protagónico junto a un guapo galán de telenovelas luego de semanas de rumores de que se uniría a las filas de la televisora por la puerta grande.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Carolina Miranda y José Ron, quienes este lunes iniciaron grabaciones de la narcoserie La mujer del diablo. El proyecto es para la plataforma que preparan en conjunto Televisa y Univisión luego de que ambas empresas formaran una alianza.

La actriz empezó su carrera en el Ajusco en 2012 como protagonista juvenil de Los Rey, luego Las Bravo y Un día cualquiera. En 2016 se fue a Telemundo donde hizo Señora Acero y en 2021 Malverde: El Santo Patrón.

Cabe recordar que cuando Señora Acero comenzó a perder audiencia hace unos años, la actriz reveló que no tenía contrato de exclusividad con ninguna televisora.

La actriz de ¿Quién mató a Sara? goza de un gran momento en su carrera, ya que además de estar próxima a estrenar este proyecto (el cual se rumora fue rechazado por Angelique Boyer), también graba la tercera temporada de la popular serie de Netflix.

En redes sociales, tanto la actriz como José Ron publicaron las primeras fotografías en el set de grabación. Miranda luce un radical cambio de look pues usa el pelo oscuro, diferente al rubio con el que usualmente se deja ver.

La Mujer del Diablo, que será producida por Carlos Bardasano (Si nos dejan y Los ricos también lloran) y W Studios, es escrita por Leonardo Padrón y será estrenada este año.

Por su parte, Ron también goza de una excelente racha laboral pues apenas hace unos meses terminó La Desalmada, melodrama que protagonizó con Livia Brito y fue un éxito rotundo en rating, rompiendo récords de audiencia.

Aunque el tapatío ya no cuenta con contrato de exclusividad, es de los actores más cotizados en la empresa de San Ángel desde que debutó en 2004 en Mujer de madera.

Su vida ha cambiado radicalmente a la que tenía cuando empezó su carrera, pues el galán ha confesado que en sus inicios no tenía ni para comer y hasta llegó a pedir dinero en las calles porque no tenía ni para pagar el camión de regreso a Guadalajara.

Una vez fui a la central para regresarme a Guadalajara, no tenía dinero para regresarme. Tenía que conseguir dinero porque no había forma de que me ayudaran. Empecé a pedir dinero en la calle, en la central y no completaba", dijo.