¡Rompe el silencio! Mimí de Flans habla de sus fotos privadas filtradas y revela su demandará

Ciudad de México.- En febrero de 2021, TV Notas destapó que Mimí, integrante del grupo Flans, se sometió a varios procedimientos estéticos. Además, la revista compartió algunas fotos del proceso donde se ve a la cantante hinchada del rostro y con algunos tubos.

Esto no fue del agrado de Mimí, ya que las imágenes tomadas por la clínica no estaban destinadas a ser difundidas. Ante esta situación, la famosa guardó silencio para no verse envuelta en una polémica, pero finalmente habló al respecto.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Irma Angélica Hernández, su nombre real, aclaró que no se hizo ninguna cirugía estética, pero que acudió al lugar para someterse a un procedimiento donde un aparato le irradia calor y que al final la dejó hinchada.

Pero sí que le busquen por todas partes, no tengo operaciones. No estoy cirugeada, no estoy cortada, no estoy cocida. Simple y sencillamente soy una mujer que me gusta estar bien, es mi trabajo y además me gusta", explicó.

Todo parece indicar que la también actriz de TV Azteca dejará pasar el trago amargo, pues dijo entender que "al final del día la que se expuso fui yo. Hubiera dicho 'no me tomes fotos'".

Agregó que no le gusta que se metan con ella, pues es una persona que evita los escándalos y no da pie a eso. Para suerte de la clínica no actuará de manera legal, asegurando que no es algo importante, "no pasa nada, no mataron a nadie y tampoco hice nada malo".

Por último, recomendó a las mujeres cuidarse: "Hay que estar lo mejor posible, no para el pelado ni para las amigas, sino para una misma. Sentirte lo mejor que tú puedas".

