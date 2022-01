Sin trabajo e irreconocible: Tras 14 años desaparecida, captan a actriz de Televisa en la cárcel

Ciudad de México.- Captan en la cárcel a Yadhira Carrillo, quien abandonó las telenovelas de Televisa en 2008 y desapareció de la actuación para dedicarse a su familia y cuyo esposo, el abogado Juan Collado fue detenido hace casi 3 años.

En el programa de espectáculos De Primera Mano de Imagen Televisión, conductores mostraron videos de la actriz de telenovelas en la cárcel, donde acude sin falta para visitar a su esposo preso desde julio del 2019.

A casi 3 años de su detención por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, y de que comenzara "la pesadilla" de la actriz, la protagonista de melodramas como La Otra y Barrera de amor fue captada de nueva cuenta en el reclusorio.

Sin embargo, aunque regularmente entra al reclusorio por la puerta de acceso del personal que ahí labora, las reglas han cambiado y la entrada para la prensa ha sido restringida.

Aunque Yadhira "saluda y agradece" la presencia de medios, no ha dado declaraciones en meses luego de que estuviera más de un año atendiendo a los medios a las afueras de la prisión.

Hace unos días trascendió que cambió radicalmente su apariencia al cortar su característico pelo largo, sin embargo, apenas y se le pudo alcanzar a ver. Carrillo en el pasado también ha callado a los que la critican por presuntamente subir de peso.

Aunque sí luce muy diferente a su época en las telenovelas, Yadhira se sigue conservando muy bien a los 49 años y sin abusar de las cirugías.

Gustavo Adolfo Infante se pronunció al respecto y dijo que esto sería debido a que probablemente le pidieron guardar silencio para no afectar el caso de su esposo: "Al principio Yadhira estaba muy echada para adelante y daba declaraciones".

Por su parte, Addis Tuñón mencionó que sí ha dicho cosas que pudo haberse guardado como su relación con los hijos de su marido con la actriz Lety Calderón, además de cómo inició su relación con el abogado.

Lalo Carrillo compartió que ella siempre lo ha recibido con mucho gusto en su casa y le ha hablado de sus proyectos, sin embargo, afirmó que cuando intentó contactarla, ella se rehusó a hablar asegurando que no tiene nada que decir pues no tiene trabajo ni le interesa volver a la actuación tras su retiro.

¿Sabes qué? No quiero decir nada porque no hay nada que decir. No tengo ningún proyecto, no me interesa nada como actriz, como empresaria estoy frenada más que con lo que tengo entonces no hay nada que construya que yo pueda hablar. Yo pasé una etapa en donde todo lo que digo me lo critican entonces prefiero mejor ya no hacerlo", reportó Carrillo que le dijo Yadhira.