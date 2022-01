Su esposo murió: Tras llegar a 'VLA' y despido de TV Azteca, actriz de Televisa da fuerte noticia

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, quien formó parte de Venga la Alegría y después fue despedida de TV Azteca, de nueva cuenta está dando de qué hablar debido a que hizo una fuerte confesión luego de que su esposo muriera.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la controversial artista mexicana Bella de la Vega, quien lamentablemente hace casi un año perdió a su marido, el actor y productor de Televisa José Ángel García, y a los cuantos meses se unió a las filas de la televisora del Ajusco para participar en Survivor México.

Luego de su polémica aparición en el reality y quedar eliminada, la actriz tuvo la oportunidad de debutar en VLA asistiendo como invitada especial recurrentemente. Posteriormente la producción la invitó a quedarse de fijo para participar en el concurso ¡Quiero Cantar!, del cual también fue expulsada.

Actualmente la también modelo tiene varias semanas sin aparecer en la pantalla de TV Azteca pues no tiene proyecto al aire.

Recientemente, De la Vega brindó una entrevista exclusiva a TVNotas para contar que su principal prioridad ahora es adoptar un hijo pues tiene mucho amor para dar y a casi un año de quedar viuda, ella se ha mantenido soltera y sin encontrar a un hombre ideal.

Ya casi tiene un año que se fue José Ángel, he estado en soledad y considero que el amor de un pequeñito que llegue a mi vida no tiene comparación; ya que no está mi esposo, ¿por qué no formar una familia con un niño adoptado que necesite esa ayuda?".