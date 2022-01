VIDEO: Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, rompe el silencio sobre su arresto y muestra heridas

Florida, Estados Unidos.- El pasado lunes, la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía se colocó en el 'ojo del huracán' luego de ser arrestada y encarcelada en Miami, Florida por alterar el orden público y mostrar resistencia ante las autoridades; tras dejar la cárcel, la nieta de Silvia Pinal, estrella de Televisa, dio detalles sobre este nuevo escándalo.

La modelo y actriz logró dejar la cárcel luego de pagar mil 500 dólares a las autoridades de Estados Unidos; al momento de su salida, fue captada por varios medios, a quienes les habló sobre cómo empezó todo el evento.

De acuerdo con Frida Sofía, todo empezó porque "le cayó mal" a la encargada de un restaurante en Miami, quien la acusó de supuestamente robarse una botella de agua.

La verdad, la verdad, fue un simple, literal, la mánager de Joia no le caí bien, me quisieron sacar y lo hicieron, pero me sacaron muy feo", expresó la hija de la cantante Alejandra Guzmán.