Acabó desfigurada y bajó 15 kilos: Tras 13 años retirada de Televisa, actriz vuelve a las novelas

Ciudad de México.- Una querida conductora y actriz, quien triunfó en telenovelas de Televisa y tras su divorcio impactó al perder 15 kilos, sería despedida de famoso matutino de Telemundo.

Se trata de Adamari López, quien sería parte de los despidos que alista la televisora hispana en Estados Unidos próximamente, según informan Elisa Beristain y Javier Ceriani de Chisme No Like.

De acuerdo con lo que comentaron en su programa de YouTube, la boricua, quien ha subido divertidos videos a su Instagram como uno en el que aparece 'desfigurada' (un filtro), dejaría atrás su faceta como conductora para regresar a las telenovelas.

Luego de superar al Covid-19 y presumir su increíble transformación física tras su divorcio de Toni Costa, Adamari sería de las personas despedidas del matutino Hoy Día porque presuntamente la quieren en una telenovela como villana.

¿Se une a Televisa o TV Azteca? Al parecer sería en Telemundo, por lo que no dejaría sus filas, aunque hace más de 13 años que hizo su último melodrama en Televisa y hace cinco en su actual empresa.

Como se recordará, la actriz de telenovelas como Amigas y Rivales se había ausentado en diciembre pasado del programa ya que fue parte del jurado del concurso de belleza Miss Universo 2021, el cual se realizó en Israel.

Asimismo, Ceriani y Beristain contaron que al parecer el conductor Nacho Lozano, quien se fue de Imagen TV a Telemundo, no dejará el matutino pese a los rumores que circulan de que no se lleva bien con su colega Arantxa Loizaga.

Cabe mencionar que ni Adamari ni la empresa se han pronunciado al respecto, por lo que la información hasta ahora permanece en calidad de especulaciones.

Como se recordará, antes de ser conductora de televisión, Adamari era actriz de telenovelas en México, donde trabajó en Televisa y hasta fue vetada a finales de los años 90.

El castigo sucedió en 1997 cuando la boricua buscaba debutar en la televisora en el melodrama Pueblo chico, infierno grande, protagonizada por la primera actriz Verónica Castro.

Adamari contó que audicionó para el papel en el melodrama junto a Aracely Arámbula e Irán Castillo y aunque creía que el papel sería para cualquiera de ellas dos por ser más conocidas, al final triunfó y fue elegida, sin pensar lo que pasaría después.

Según contó Adamari, Televisa se dio cuenta que algunas de las telenovelas que hizo en Puerto Rico habían sido transmitidas por TV Azteca, la competencia. Esto para ellos no era negociable, por lo que la vetaron y sacaron de la telenovela.

Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula (...) Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata", mencionó.