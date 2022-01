Adiós Televisa: Tras volverse stripper y 6 años retirado, galán traiciona a 'Hoy' y debuta en 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico actor, quien hace 6 años se retiró de las telenovelas y se dedicó a la política, llega al foro del matutino de TV Azteca Venga la Alegría luego de que hace apenas unas semanas estuviera en el programa Hoy de Televisa.

Se trata de Sergio Mayer, quien tras debutar como conductor invitado en el matutino de Las Estrellas el pasado 14 de junio, acudirá este miércoles al foro de Venga la Alegría luego de que se dijera que acabó vetado de Televisa y TV Azteca.

El exdiputado, quien solía ser bailarín y stripper, era la estrella del show Solo Para Mujeres, detalle de su pasado que le valió ser llamado "diputeibol" por sus detractores, quienes seguido se hace notar en redes sociales.

Mayer solía actuar en telenovelas de la empresa de San Ángel como La madrastra, La fea más bella, Hasta que el dinero nos separe y la última en 2016, Corazón que miente. Desde entonces se retiró de los melodramas y perdió su contrato de exclusividad en 2016.

El exGaribaldi reveló hace unos días que nuevamente se encuentra lidiando con problemas de salud a cuatro meses de haber sido hospitalizado por un virus que le afectó severamente uno de los oídos pues ahora sufre una fuerte enfermedad en los pulmones.

Se me complicó muchísimo porque la tos de repente me da ataques de tos y de asma, de que no puedo respirar, incluso ya me mandaron los shots para poder respirar y que se me abra porque hay veces que empiezo a toser y no puedo respirar, o sea, se me cierran completamente los bronquios", contó en 'Hoy'.