Conmoción en Televisa: Grettell Valdez llega a 'Hoy' y da desgarrador mensaje ahogada en llanto

Ciudad de México.- La famosa actriz Grettell Valdez, quien ha trabajado tanto en Televisa como Telemundo, apareció esta mañana en el programa Hoy para hablar de su reciente cirugía con la que se salvó del cáncer que ya había sufrido hace 5 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El matutino de Las Estrellas retomó un video del canal de YouTube de la actriz en donde ella cuenta con lujo de detalle todo lo que vivió ahora que estuvo en el hospital con motivo de retirarle una parte de su pulgar.

Asimismo, la madre de Santino Borghetti dijo a qué proceso será sometida próximamente para asegurarse de que la enfermedad no regrese a su ser.

La protagonista de Médicos, línea de vida contó qué fue lo que le ocasionó el cáncer en su dedo: "¿Cómo fue que sucedió esto?, un manicure con los instrumentos no limpios. Yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas, chequen que estén esterilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto, imagínense".

Ahí les va el cuento, ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron sí la cuarta parte de la uña. Sí me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella, me quitaron toda la parte de atrás, tanto hace cinco años, como ahora".