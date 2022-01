¡Conmoción en Televisa! Polémica exactriz desfigurada por cirugías revela que está enferma

Ciudad de México.- Una de las actrices más polémicas de Televisa que sufrió el temible 'veto' durante 15 años reveló a medios de comunicación que se contagió del virus que ha atormentado a la televisora en días recientes: El Covid-19.

Se trata de Lucía Méndez, la actriz que protagonizó varias novelas en la televisora de San Ángel y varios escándalos, incluyendo los relacionados a las cirugías plásticas que se ha realizado y que, desgraciadamente, desfiguraron su rostro.

A través de WhatsApp, Méndez informó que dio positivo a un test de coronavirus, y que ha confirmado que se contagio de la variante Ómicron, la que predomina en México en esta cuarta ola.

Cabe destacar que esta noticia trascendió el pasado martes, día antes de su cumpleaños número 67, el cual se celebra este miércoles 26 de enero.

Mis vidas, mis amores, muchas gracias a todos por felicitarme que mañana es mi cumpleaños, estoy muy feliz por eso. Esto es una prueba de Dios, agradeciéndole por esta prueba de vida maravillosa, al mismo tiempo que peligrosa y no muy agradable, el Covid, el Ómicron'', comenzó a narrar la actriz.

Respecto a sus padecimientos, la actriz mencionó que se siente "mareada" pero que ya está siendo medicada.

Estoy como mareada, ya estoy con medicamentos, con mi médico, pero sí sábado y domingo sentí verdaderamente la impresión de que te dé Covid, el cuerpo roto, algo impresionante que jamás se me va a olvidar", declaró Lucía.

Finalmente, la también cantante aprovechó para reflexionar sobre su salud, la vida y en su relación con su familia, pues la situación que ha traído el coronavirus al mundo "es muy extraña".

Mañana es mi cumpleaños, me ha llevado a pensar que no es ‘por qué', sino ‘para qué', para fijarme más en la salud, tomar las cosas con más calma, no hacer tantas cosas a la vez; tantas cosas que recapacitas, estar bien con la familia...'', dijo.