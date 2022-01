Golpe a Galilea Montijo: Tras 'correrla' de 'Hoy', famosa actriz de TV Azteca vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas de TV Azteca, quien se dijo tenía una enemistad con Galilea Montijo cuando formó parte del programa Hoy, fue captada en Televisa.

Se trata de Rossana Nájera, quien en 2016 abandonó las filas de Televisión Azteca y perdió su contrato de exclusividad. La actriz probó suerte en Telemundo y luego en Televisa donde participó en la telenovela Tenías que ser tú.

Nájera incluso se unió al programa Hoy con una sección de viajes, donde la titular es Galilea, con quien desde hace años se rumora está enemistada por haber tenido una cosa en común: un romance con el exfutbolista y actual gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco.

Como se recordará, Galilea y Cuauhtémoc anduvieron por años y hasta planeaban casarse pero sorprendieron al confirmarse su ruptura en el 2005. Después él inició una relación con Nájera, misma que duró tres años y culminó en el 2010.

Aunque ambas relaciones iniciaron con años de diferencia, Nájera se integró a Hoy hace unos años y le tocó convivir con la tapatía, momento que fue algo incómodo para internautas, sin embargo, ellas aseguraban que se llevaban bien.

Pese a sus intentos de disimular una buena relación, el periodista de espectáculos Álex Kaffie fue quien detalló que Nájera presuntamente tenía los días contados en el matutino ya que Montijo y Andrea Legarreta orquestaban "sacarla de su camino".

Desde hace varios años que Nájera no aparece en ningún proyecto ni en Televisa ni en TV Azteca, aunque a finales del 2020 visitó el foro de Ventaneando y anunció que estaba muy feliz de estar de regreso en el Ajusco luego de 4 años de ausencia.

La actriz de melodramas de TV Azteca como Los Sánchez, Amor en Custodia, Se busca un hombre y Los Rey, ahora fue captada este martes a las afueras de la empresa de San Ángel y fue abordada por reporteros sobre si tenía algún trabajo en la televisora. ¿Será que regresa al programa Hoy?

La prensa le dijo que se merece un protagónico y si ya ha tenido propuestas de otras empresas, a lo que ella respondió:

Además, fue cuestionada sobre qué opina de la situación mediática que vive su expareja Cuauhtémoc, pues como se recordará, en las últimas semanas trascendió que sería vinculado al narco por una foto con presuntos líderes criminales.

Yo solamente tengo cosas bonitas que decir de él y creo que es un hombre íntegro. No lo creo. Y la verdad es que es un hombre íntegro, no me puedo meter más allá, pero no creo en lo más mínimo lo que están diciendo".

Sobre si alguna vez vio algo fuera de la común cuando eran pareja, la actriz dijo tajante:

No, claro que no. Además creo que es alguien que ha trabajado toda su vida para tener lo que tiene y no creo que tenga necesidad de involucrarse en algo que no se debe, de verdad (...) me parece muy fuera de lugar lo que están diciendo pero bueno creo que desgraciadamente así es la política".