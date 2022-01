Hundió su carrera: Tras insultar a Andrea Legarreta y veto de Televisa, actor aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien fue vetado de Televisa y abandonó el programa Hoy hace años para después iniciar tremendo pleito con Andrea Legarreta, reaparece en el matutino de Las Estrellas.

Se trata del polémico actor y conductor Alfredo Adame, quien tras revelar que Televisa "le reactivó el gafete" luego de años vetado, castigo que atribuía a la esposa de Erik Rubín, ahora reaparece en la televisora en nada más y nada menos que en el programa Hoy.

Y esque el actor de melodramas como Retrato de familia y La fuerza del amor, está en plena controversia tras difundirse en redes sociales algunas imágenes en las que se le ve protagonizado una pelea en calles de la CDMX.

En uno de los videos se ve al actor golpeando un automóvil, de donde desciende una mujer para encararlo y golpearlo. En otro clip Adame aparece discutiendo y forcejeando con la misma persona, quien al parecer le había quitado su celular durante el altercado.

Luego se une un hombre, quien también suelta golpes contra el excandidato a diputado. Este termina en el suelo luego de varias patadas y forcejeos. Luego del escándalo, Adame dijo ante la prensa que presuntamente nunca agredió a la joven del video.

El polémico actor acudió esta mañana también al matutino Venga la Alegría de TV Azteca y mencionó que ellos fueron los que lo atacaron y retaron a una pelea, afirmando que los quiere encontrar para llevar esto a la vía legal.

Yo obviamente nunca le he pegado a una mujer. No le voy a pegar a una mujer muy baja y obesa. Lo curioso es que el cuate la aventó por delante, se me dejó venir como loca la mujer y se me agarró de aquí (...) A mí nunca me tocaron… lo que digan las redes sociales me importa un bledo. Los voy a encontrar y los voy a meter al bote", dijo.