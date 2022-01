Luto en 'Snoopy': Muere a los 65 años el actor que le daba voz al memorable 'Charlie Brown'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La familia de Peter Robbins comunicó que el actor falleció en consecuencia de suicidio. La estrella era reconocida por darle voz al personaje Charlie Brown y tenía 65 años al momento del deceso.

Fue la semana pasada que el famoso terminó con su vida, según expusieron sus parientes a la cadena Fox 5 San Diego. Asimismo, pidieron al público un momento de privacidad durante este tiempo difícil.

Peter Robbins fue el encargado de prestar su voz a la icónica figura de Charlie Brown en las series y películas animadas de la tira cómica Peanuts desde los sesenta.

Comenzó a doblar al personaje animado cuando tenía nueve años. Dado que su voz era tierna y memorable, consiguió la oportunidad de participar en el legendario programa de televisión. Su afición por Charlie Brown lo llevó a tatuarse el dibujo -junto a Snoopy- en el brazos.

Su interpretación terminó en 1969 para involucrarse en otros proyectos como Blondie, The Boatniks y My Three Sons. Finalmente se dedicó a concluir sus estudios en la carrera de Psicología y Comunicaciones, para más tarde dedicar su vida a bienes raíces.

Durante una entrevista en 2019, Robbins reconoció su historial psiquiátrico y contó que había sido diagnosticado con un trastorno bipolar. Además mencionó que se encontraba en rehabilitación para superar sus problemas de drogodependencia y alcoholismo.

"Recomendaría a cualquiera que tenga trastorno bipolar que se lo tome en serio porque su vida puede cambiar en el lapso de un mes como me pasó a mí", dijo en ese año.

Fuente: Público