Luto en Televisa: Solo y en la ruina, galán anuncia su muerte; enfermó y sus hijos lo abandonaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas Andrés García revela que a sus 80 años se siente más solo que nunca y afirma que está cerca de la muerte, además de revelar que ninguno de sus hijos se quedará con su herencia por abandonarlo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El actor, quien comentó que había sido vetado de Televisa desde hace algunos años, cuya última telenovela ahí fue Mujeres engañadas en 1999, compartió que está preparándose para la muerte y augura morirá solo.

El histrión, quien dejó las telenovelas tras trabajar en San Ángel y TV Azteca luego de actuar en El cuerpo del deseo de Telemundo en el 2005, tiene varios problemas de salud y económicos que viene acarreando desde hace años.

Según el propio García, tuvo leucemia y luchó contra un cáncer de próstata en los años 90, los cuales pudo superar, y aunque se recuperó de una operación de la columna vertebral, tras un accidente en 2016 quedó paralizado del 95 por ciento de su cuerpo.

Aunque poco a poco pudo lograr dar unos pasos, esto finalmente le imposibilitó caminar y dejó de trabajar. Actualmente afirma que padece artritis, además de que lucha contra un problema en la médula espinal que le destruye los glóbulos rojos, por lo que necesita una transfusión de sangre urgente, aunque su tipo de sangre es extremadamente raro.

Postrado en su cama y lleno de hematomas que aseguran le provocaron doctores en el hospital, el primer actor recibió a las cámaras de Al Rojo Vivo e hizo impactantes declaraciones.

Para sacarme la sangre, 4 o 5 piquetes buscando las venas. Ni me han dicho qué salió porque salí mentando ma...", dijo mientras mostraba sus heridas.

El actor compartió que ya se prepara para su fallecimiento con estremecedoras palabras: "Me estoy preparando porque es un proceso natural y no quiero caer en el pánico de la muerte. Estoy tratando de establecer una relación con la muerte (...) hablo con ella casi todos los días para ver cómo va a ser el encuentro y creo que nos estamos entendiendo".

García confesó que a sus 80 años se siente más solo que nunca, por lo que ha reflexionado sobre el tema de su herencia y ya pensó a quién le dejará todos sus bienes.

Debido a que sigue luchando para recuperar su salud, ahora el famoso galán de cine manifestó que es el hijo de su actual esposa Margarita Portillo quien está al pendiente de él en todo momento.

Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, ese sí me acompaña", dijo Andrés en la entrevista.

Al ser cuestionado por sus tres hijos y si ellos están al pendiente de él, el artista explicó que Leonardo se la pasa de fiesta, Andrés lo visita "una vez cada 10 años" y Andrea está desaparecida.

(Leonardo) Él está dos años de parranda y no aparece en dos años, y de repente un día se acuerda de su papá y '¿qué hubo papá?, te voy a ver allá, y te voy a visitar', y viene y se está medio día o tres o cuatro horas y ya, vuelve a desaparecer otro año. Y eso no es visitar a tu papá. Andrés vive en Miami, entonces lo veo muy poco, creo que vino una vez en 10 años, ha venido una vez. De Andrea no sé nada, ni me interesa nada".

Sin embargo, García reflexionó sobre la relación que mantiene con sus hijos y comentó: "Nunca logré darles el aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos, hay que ver qué se les ofrece".

Por tal motivo, al hablar del tema de la herencia y los bienes que dejará, don Andrés recalcó:

Yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo, él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen, nunca han venido, o vienen una vez cada dos años, o sea, no les interesa".

Asimismo, subrayó que de Roberto Palazuelos ya no quiere saber nada, a pesar de que hace meses aseguraba que sería el actor quién se quedaría a cargo de repartir su herencia. "No, no hay nada qué arreglar, él por su lado y yo por el mío".

A su vez, García confirmó que nuevamente volvió a distanciarse de su esposa Margarita Portillo, por lo que en este momento está viviendo sin compañía y piensa que así se irá de este mundo.

Ya estoy solo y me voy a morir solo probablemente, es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar", declaró.

Aunque había comentado que se reconciliaría con Margarita, con quien lleva 22 años casado, canceló de último momento su celebración de aniversario y al parecer contempla proceder con los planes de divorcio.

Llevo una semana de pelearme con todo mundo. Con los bancos, médicos, hospitales... hasta con mi mujer y estoy agotado", compartió.

Finalmente, el artista lamentó que, a pesar de haber tenido diversas parejas sentimentales en su vida, no supo quedarse con una.

Serían las palabras de Sinatra, hay que ser más hombre para tener una sola mujer, que para tener muchas, yo no he podido hacerlo”.

Fuente: Agencia México y Canal de YouTube de Al Rojo Vivo e Instagram @andresgarciatvoficial