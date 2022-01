Pati Chapoy le da tremendo regaño a Daniel Bisogno en 'Ventaneando' ¿y lo corre de TV Azteca?

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida periodista Pati Chapoy le dio un fuerte regaño al controversial conductor Daniel Bisogno debido a que hizo unas polémicas declaraciones en plena transmisión en vivo del programa Ventaneando.

Como se sabe, la líder de los espectáculos ha declarado abiertamente que en varias ocasiones ha salvado a 'El Muñe' del despido pues no tiene cordura al hablar de temas delicados y en varias ocasiones ha estado en problemas con los ejecutivos de TV Azteca.

Sin embargo, en esta ocasión Daniel no ofendió a ningún famoso y Pati le 'jaló las orejas' por su comportamiento social y es que el conductor confesó sin pena la poca propina que le deja a los adultos mayores que trabajan en los supermercados.

Primero el también actor mexicano se quejó de que por ser famoso, a veces lo reconocen en la calle y no lo tratan de la mejor forma, y después recalcó que los 'cerillos' duran bastante tiempo en empacar su mandado.

Desde que me vio la vieja (la cajera) ya no le caí bien. No le caigo. No llegué al punto de armar el escándalo que debí. Ya ves que ponen a gente de la tercera edad a que te amparen; tardan tres horas con 40 minutos para echar las cosas a la bolsa, pero se les agradece", dijo.