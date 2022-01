Postrada en cama, Paquita la del Barrio revela serios problemas de salud: "No puedo caminar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante Paquita la del Barrio informó este miércoles que se vio obligada a cancelar su próximo concierto debido a que se encuentra enfrentando serios problemas de salud.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete conocida por temas como Rata de dos patas y Cheque en blanco publicó un video donde explicó desde la cama el mal momento que vive.

Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien", dijo la famosa.

De la misma manera, la artista contó algunos detalles del mal que le aqueja: "Me hicieron un tratamiento el sábado, y tengo que

guardar reposo 2 o 3 semanas, y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo".

Por último, Paquita la del Barrio ofreció disculpas a sus seguidores y prometió presentarse en la ciudad ubicada en el estado de Guanajuato, en una próxima ocasión.

Me da mucha tristeza no estar con ustedes, porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces por esta (vez) discúlpenme, les pido mil disculpas, de veras, la empresa, a todo el público de Moroleón mil disculpas, espero que quede bien y para la otra ya estar con ustedes", finalizó.

Cabe agregar que en la misma red social también se publicó un comunicado por parte de la oficina de representación de la artista

para explicar que Paquita fue sometida a un procedimiento médico para aliviar el dolor que tenía en el nervio ciático.

Asimismo, en el aviso se confirma que este problema de salud no repercutirá en la gira que planea junto a su colega

Lupita D'Alessio.

