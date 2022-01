"Se besaron": Actriz de Televisa capta a Tania Rincón y exconductor de 'VLA' ¿en plena infidelidad?

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora de Televisa exhibió un video que ella misma grabó y asegura que su colega Tania Rincón y un famoso exconductor de Venga la Alegría se estarían 'besando' en pleno foro.

Se trata de la controversial Yolanda Andrade, quien mediante sus historias de Instagram aseguró que ella captó el momento exacto en que la presentadora del programa Hoy y Mauricio Mancera supuestamente rozan sus labios.

Como se recordará, 'La Rincón' confesó en una vieja entrevista que vivió un incómodo momento con este presentador cuando ambos formaban parte de TV Azteca pues él le robó un beso en plena transmisión en vivo y sabiendo que tenía pareja.

En ese entonces la originaria de Michoacán estaba participando en el reality La Academia de VLA y admitió que en un inicio no le caía muy bien Mancera, por lo que no entiende porqué se tomó tal atrevimiento.

Me tiré al suelo porque me habían eliminado, así como desmayada, llegó (Mauricio Mancera) y me plantó un beso, como dándome respiración boca a boca, se me salió un 'pend...' al aire", dijo.