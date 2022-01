Tragedia en Televisa: Claudia Álvarez vive calvario tras dar a luz; no podrá ver a sus bebés

Ciudad de México.- La conocida actriz Claudia Álvarez ha dejado en shock a miles de fans y colegas de Televisa debido a que hace algunas horas confesó en sus redes sociales que está viviendo un infierno debido a que está separada de sus bebés recién nacidos.

La protagonista de telenovelas de Televisa y TV Azteca lamentablemente tuvo un parto prematuro pues sus mellizos Clío y Billy nacieron el 14 de enero en la semana 30 de embarazo y debido a su condición, tuvieron que quedarse en una incubadora en el hospital.

Lo que me dijo el doctor es que mi útero ya no aguantó. Literalmente, estaba yo dormida a las 4 y media de la mañana y se me rompió la fuente. Fue, más bien, cuestión de mi cuerpo", contó en sus historias de Instagram.