Tras 8 años al aire, querida actriz renuncia a Televisa y presentan a su reemplazo en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una exitosa actriz mexicana, quien estuvo durante 8 años al aire ininterrumpidamente, presentó su renuncia en Televisa y esta mañana de miércoles presentaron a su reemplazo durante la transmisión del programa Hoy.

Resulta que hace un par de meses la querida intérprete Brisa Carrillo abandonó el programa unitario Como dice el dicho donde por casi una década dio vida al papel de 'Marieta', la joven amiga y compañera de 'Don Tomás' (Sergio Corona), pues quería alejarse de la televisión para enfocarse únicamente a su carrera en la música.

Cuando la egresada del CEA de Televisa se despidió del público del canal de Las Estrellas, el primer actor Sergio Corona no pudo evitar llorar pues se volvieron muy cercanos tras trabajar tantos años juntos.

La verdad es que no puedo hablar, estoy muy conmovido, que te vaya muy bien, perdón", expresó el intérprete.

"Has sido una compañera extraordinaria, no hemos tenido ninguna dificultad, la admiración y su talento musical, yo te he escuchado, va a tener mucho éxito, eres muy cumplida, profesional, encantadora y todo esto te va a servir, felicidades".

Durante la mañana de este miércoles la actriz que se encargará de reemplazar a Brisia fue presentada formalmente en el programa Hoy y ahora se sabe que se trata de la joven intérprete Nuria Gil.

La también conductora explicó que se encuentra muy contenta de poder integrarse a la cafetería 'El Dicho' e invitó a todos los televidentes a no perderse los nuevos capítulos del exitoso proyecto que ya lleva 11 años al aire.

La verdad estoy súper contenta, muy feliz por esta oportunidad, súper agradecida con nuestra querida productora y lista, pero ahora sí nos dejan una responsabilidad bastante importante", platicó Nuria.

