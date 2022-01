Tras exhibir catálogo de Televisa y perder exclusividad, quitan veto a actriz y se integra a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una guapa actriz de telenovelas se integra al elenco del programa Hoy luego de perder su contrato de exclusividad y pronunciarse públicamente sobre el polémico catálogo de Televisa.

Se trata de Luz Elena González, quien tras 23 años trabajando en la televisora de San Ángel se quedó sin el codiciado contrato de exclusividad en el 2019 y estuvo en TV Azteca, motivo por el que se dijo fue vetada.

En Televisa le advirtieron que si se iba a la competencia, quedaría vetada y decidió darle la espalda, pero para su sorpresa, no le duró ni un año", reportó el canal de YouTube Chacaleo.

Incluso, la tapatía debutó como conductora en el matutino Aquí Contigo en El Heraldo TV, sin embargo, este salió del aire y ella se quedó sin trabajo hasta que en 2020 en plena pandemia regresó a la empresa de San Ángel pidiendo una oportunidad.

Como se recordará, Luz Elena ha estado en telenovelas como El niño que vino del mar, Entre el amor y el odio, Hasta que el dinero nos separe, Una familia con suerte y Sin tu mirada. Actualmente aparece en pantalla en Mi fortuna es amarte, melodrama que goza de gran éxito.

La exreina de belleza desató controversia en 2017 cuando decidió hablar públicamente sobre el controversial catálogo de actrices de Televisa, también conocido como 'prosticatálogo' entre algunos en la farándula.

Y esque famosas como Kate del Castillo y Alejandra Ávalos comentaran que este sí existió y este presuntamente se usaba para ofrecer protagónicos y/o trabajo a actrices a cambio de que pasaran una noche con algún inversionista o publicista.

Luz Elena decidió romper el silencio y comentó que ella sí acudía a comidas con clientes de Televisa pero esto no era como ellas lo mencionaban, asegurando que los compromisos no tenían nada que ver con la prostitución: "No tiene que ver una cosa con la otra".

Mi punto de vista es otro, yo nunca me sentí como ella dice. En este caso, lo que yo veo, es que una empresa, como de las que se anuncian en Televisa, se les hace una comida, ¿no? Finalmente tú como empresa atiendes a tus clientes que se anuncian en los productos que venden que son telenovelas", dijo desmintiendo este 'prosticatálogo'.

Ahora, la guapa villana de telenovelas se une como conductora invitada al programa Hoy, competencia de Venga la Alegría, ya que estarán ausentes Andrea Legarreta y Andrea Escalona por haber dado positivo a Covid-19.

La también conductora seguro conquistará al público nuevamente por su carisma y buen humor, además de dar un golpe al rating de la competencia en el Ajusco.

